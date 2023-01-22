За ними не заржавеет: заменят ли аварийное жилье деревянные многоэтажки

Кабмин прорабатывает запуск пилотных проектов для применения деревянных конструкций при расселении аварийных домов. Развитию нового типа домостроения в нашей стране может способствовать специальная льготная ипотека. В таком случае дома станут доступнее для граждан с небольшим доходом, убеждены специалисты. Cо следующего года застройщикам могут разрешить массовую деревянную застройку. Строительство таких многоэтажек в столице поддержал главный архитектор города Сергей Кузнецов. В подробностях разбирались «Известия».

Льготное жилье

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья, рассказала «Известиям» пресс-помощник вице-премьера Марта Галичева. Кроме того, для стимулирования использования деревянных домокомплектов в ИЖС прорабатываются дополнительные механизмы, в частности, применение льготных ипотечных программ в том числе для домов заводского производства.

За ними не заржавеет Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— На критерии отбора пилотных проектов повлияют региональный фактор, развитие производственной базы деревянных конструкций в этих регионах, а также максимально выгодно выстроенная логистическая цепочка в части обеспечения строительства необходимыми материалами, — рассказывает президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус. — Например, в Архангельской, Вологодской, Владимирской областях, Коми много леса. Изготавливать конструкции из местных материалов будет дешевле, быстрее и, соответственно, выгоднее.

По данным кабмина, по итогам 2021 года объем ввода деревянных домов составил 10,8 млн кв. м.

— Сегодня отрасль сталкивается с экономическими вызовами, связанными с внешним санкционным давлением, фактически логистической блокадой и снижением мировых цен на продукты лесопереработки, — отмечает вице-премьер Виктория Абрамченко. — Поэтому правительство продлит меры поддержки, запущенные в прошлом году, еще на один год. По итогам 2022 года объем финансовой господдержки промышленных предприятий составил более 17 млрд рублей. Господдержка отрасли в 2023 году будет не ниже прошлого года.

За ними не заржавеет Четырехэтажные дома с использованием CLT-панелей в городе Сокол Фото: vk.com/cltsokoliki

По ее словам, в настоящее время необходима поддержка предприятий, прежде всего расположенных на северо-западе страны, а также меры по стимулированию внутреннего спроса на продукты деревопереработки. Прежде всего речь идет о стимулировании развития рынка деревянных домокомплектов, применении CLT‑панелей (перекрестно склеенная древесина) при реализации проектов развития территорий.

Российский опыт пока небольшой — в 2014 году в Торжке (Тверская область) построили 3-, 4-этажные дома с использованием деревянных конструкций. В прошлом году завершилось строительство четырехэтажных домов с использованием CLT‑панелей в городе Сокол (Вологодская область). Для реализации пилотного проекта по массовому применению этой технологии планируется использовать именно опыт Вологодчины. В регионах готовится еще два проекта по строительству четырехэтажных многоквартирных жилых домов: в Байкальске Иркутской области и в городе Саров Нижегородской области. Стоимость строительства объектов в среднем составляет от 100 тыс. рублей за 1 кв. м. Это сравнимо с квартирами в ЖБ-домах.

— Массовое строительство деревянных многоэтажек — вполне реальный механизм решения вопроса расселения аварийного жилья и создания рынка недвижимости, в том числе, для привлечения специалистов (врачей, учителей и т.д.) для северных территорий, — подчеркивает вице-президент ПАО «Сегежа групп», руководитель дивизиона «Домостроение» Маргарита Ли. — Во‑первых, на этих территориях существенно ограничен срок строительства из классических материалов. Дома из деревянных конструкций можно строить круглогодично. Во-вторых, вечная мерзлота и другие сложности с устройством фундамента — не препятствие для деревянных многоэтажек, которые в 4−5 раз легче бетонных. Наконец, в-третьих, — энергоэффективность. Расходы на электроэнергию, отопление и другие ресурсы — болевая точка жителей северных территорий.

В общественном совете при Минстрое рассказали «Известиям», что дорожная карта по строительству пилотных объектов от трех до 12 этажей уже прорабатывается.

— Дорожная карта по развитию деревянного домостроения в России до 2024 года включает комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обеспечению пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. Сейчас идет работа по совершенствованию законодательства и технического регулирования для многоэтажного деревянного домостроения, а также реализация пилотных объектов от трех до двенадцати этажей, — сообщил председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов.

Своевременное поручение

Первым многоэтажным домом для расселения аварийного жилья может стать проект в Архангельской области. Как отмечает директор по работе с госорганами Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров, регионы Северо-Западного федерального округа больше всего пострадали от санкций в плане экспорта пиломатериалов, продукции из древесины. В то же время там работают предприятия по производству инженерной древесины и современных строительных деревянных конструкций и домокомплектов.

— Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что из деревянных несущих конструкций можно строить многоквартирные среднеэтажные дома, удовлетворяющие всем строительным нормам, в том числе требованиям в области пожарной безопасности, звукоизоляции, энергоэффективности , — говорит Вадим Фидаров.

Как заверил Фидаров, ассоциация поставила себе цель доказать, что срок службы современных деревянных зданий может составлять 100 лет и более, а также закрепить это нормативными документами.

— Что же касается льготных программ, в том числе ипотечных, на приобретение квартир в зданиях, построенных из деревянных конструкций заводского изготовления, то пока такие программы отсутствуют, и их необходимо разработать , — подчеркивает представитель Ассоциации деревянного домостроения. — Действующее постановление правительства конца прошлого года ориентировано на рынок ИЖС и позволяет физлицу получить субсидии при покупке домокомплекта напрямую у производителя и не предусматривает возможность получения компенсации при приобретении квартиры в деревянном здании у застройщика.

По словам гендиректора Puzzle PropTech Алексея Горулева, льготная ипотека будет эффективным инструментом поддержки всей строительной отрасли, а не только деревянного домостроения.

— В ближайшее время ограничение по высотности для деревянного домостроения в РФ увеличат до пяти этажей , — рассказывает он. — Правда, необходимо всё же принять во внимание тот факт, что строительство из CLT не будет дешевле классических технологий. Основной источник экономии — это сокращение затрат на фундаменты (конструктив из дерева весит гораздо меньше железобетонного, а соответственно и нагрузка на фундамент меньше) и сроков строительства — а значит, экономия на оплате работ.

Однако стоимость возведения фундамента в многоквартирном доме не превышает 20% бюджета, а монтажники на стройке не самый высокооплачиваемый персонал, соответственно и экономия на этих двух статьях не будет такой уж огромной , подчеркивает Алексей Горулев.

За ними не заржавеет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Безусловно, главный научный плюс деревянного домостроения в том, что дерево — возобновляемый материал, — объясняет председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области, первый замгендиректора НИиПИ градостроительства Илья Машков. — Деревянные перекрытия намного легче пропускают звуки: высокочастотные будут примерно такими же, а вот стуки и передвигания стульев будут слышны лучше. А это реальная проблема для жителей таких домов. Далее, если дом пропитывать для защиты от пожара, то его экологичность снижается. А если же вы используете биопропитки и биоклей, то появятся насекомые, которые будут съедать дерево. То есть всё это надо пропитывать инсектицидами. Все пропитки обладают одним свойством — их надо регулярно повторять.

То есть с возрастом эксплуатация дома становится дороже, подчеркивает архитектор Илья Машков.

— При строительстве многоэтажных деревянных домов помимо факторов обеспечения пожаробезопасности, долговечности, а также жесткости, устойчивости конструкций действительно необходимо учитывать вопрос обеспечения дальнейшей качественной эксплуатации таких домов, — согласна президент «Синергии». — Для этого при выборе управляющей компании (УК) необходимо будет выработать ряд жестких требований, которые гарантировали бы качественное обслуживание домов из деревянных конструкций.

За ними не заржавеет Сотрудник предприятия лесозаготовки во время работы в цехе по производству домокомплектов из клееного бруса Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Пока, по мнению Машкова, плюсов у деревянного строительства в реальности не так много. «И пока нельзя еще сказать, лучше ли деревянный дом или хуже ЖБ, — акцентирует архитектор Машков. — Кроме того, никто еще так и не провел реального экономического сравнения многоэтажных домов из CLT‑панелей и железобетона ».

В России есть всего три площадки, которые производят CLT. Первыми их начали делать в компании «Промстройлес» из Санкт-Петербурга, позже появилась площадка на Сокольском ДОК от Сегежи и Ладожский ДСК под Санкт-Петербургом. Заводские объемы еще невелики, так что говорить о том, что российские производства CLT смогут обеспечить проект массового строительства деревянных домов, пока рано. Расширение или строительство новых заводов затруднено санкционной политикой Европы — все оборудование делается в Европе.

— Наши машиностроители справятся с разработкой и быстрым выпуском производственных линий для деревянного домостроения, — убежден Алексей Горулев. — Главное, что сейчас должно сделать государство, — не дать развалиться деревообрабатывающим и лесозаготовительным производствам, из которых ушел европейский бизнес. Нужно обеспечить перестройку всех логистических связей и каналов сбыта для этих предприятий, включать такие предприятия в программу развития деревянного домостроения, предоставлять налоговые льготы и субсидии на расширения, модернизацию и открытие новых производственных площадок.