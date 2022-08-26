Доска против бетона: в России построили первую деревянную многоэтажку

В России построили первую деревянную многоэтажку. Ее возвели в Вологодской области с использованием специальных CLT-панелей. В доме четыре этажа и 32 квартиры, а ключи первые новоселы получат уже в октябре. Идею экожилья поддерживает Минстрой: в июле ведомство совместно с МЧС утвердило дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года. Однако многие россияне относятся к таким многоэтажкам с недоверием: дерево пожароопасно, менее долговечно, хуже переносит влагу и может страдать от паразитов. Строители уверяют — ничего подобного домам не угрожает. Так ли это на самом деле — разбирались «Известия».

Как строят деревянные многоэтажки

Проектировать и строить деревянные многоэтажки в России разрешили только в 2019 году, когда Минстрой разработал и принял соответствующие своды правил. До этого можно было возводить здания из дерева не выше трех этажей. Но идея продвигалась медленно: хотя страна обладает 25% мировых запасов лесных ресурсов, деревянные дома востребованы у россиян в основном на дачах и в селах.

В конце 2020-го президент России Владимир Путин поручил правительству плотнее заняться этим вопросом, а в 2022-м Минстрой утвердил дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года. В нее включены несколько пилотных проектов с использованием CLT-панелей.

«Наша страна имеет богатый исторический опыт применения деревянных конструкций в строительстве, а также обладает большим потенциалом развития лесопромышленного комплекса. В целях их применения и реализации наше министерство совместно с МЧС России провело анализ действующей нормативной правовой базы, применяемой для домостроения из дерева, и определило ее соответствие современным потребностям рынка и мировому уровню технического развития», — прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Один из таких пилотных проектов — небольшой жилой комплекс в городе Сокол Вологодской области, который возводится по проекту Segezha Group (входит в АФК «Система»). Это два четырехэтажных дома высотой 15 м, в каждом по 32 квартиры — однокомнатные и двухкомнатные площадью от 48 до 65 кв. м.

Оба здания строятся из CLT-конструкций (Cross-Laminated Timber). Это материал из перекрестноклееной древесины с хорошими физико-механическими и теплоизоляционными свойствами, который может выдерживать большие нагрузки без усадки и деформации. Он изготавливается из склеенных между собой слоев ламелей (пластин) хвойных пород. Такие панели применяют для стен, пола и крыш. Их много лет используют в Норвегии, Канаде, Австрии и других странах, причем зарубежные строители конструируют и более высокие здания.

— Технология зародилась около 30 лет назад в Германии и Австрии — странах с многовековой историей прогрессивного деревянного домостроения. Вспомним средневековый фахверк, то есть строительство зданий на деревянном каркасе. Обычная древесина является анизотропным материалом, то есть ее физические свойства изменяются в зависимости от направления, в котором применяется сила. Путем склеивания слоев древесины под перпендикулярными углами получается достичь лучшей жесткости панелей в обоих направлениях. Если упростить, то CLT — это такая очень толстая фанера. Главный минус — психологическое восприятие рядовым россиянином любого деревянного сооружения в качестве «избушки лубяной», — пояснил «Известиям» эксперт по строительству и недвижимости, управляющий партнер «Живой комплекс LES» Олег Дедков.

Угрожают ли домам пожары и плесень

У деревянных многоэтажек немало преимуществ: экологичны, хорошо удерживают тепло зимой и прохладу летом, усадки почти не происходит, строятся быстрее, а служат около 50 лет. Недоверие вызывает очевидная высокая горючесть дерева по сравнению с железобетоном, и эксперты с этим не спорят. Однако естественный материал и в этом отношении превосходит более привычный аналог.

— Нужно учесть, что при возгорании в здании, собранном из бетона, различных строительных блоков и металла, конструкции очень быстро нагреваются, передавая тепло в помещения, смежные с теми, в которых начался пожар. А вот деревянные конструкции — прекрасный изолятор тепла, что может препятствовать воспламенению в смежных помещениях от вторичного нагрева и, соответственно, дает возможность эффективно бороться с распространением пожара. К тому же деревянные конструкции не нуждаются в дополнительной декоративной отделке, очень часто изготавливаемой из горючих и токсичных синтетических материалов, просто нагрев и плавление которых могут стать источником смертельной опасности для находящихся в помещении людей, — отметил Олег Дедков.

С ним согласен эксперт в проектировании и строительстве, гендиректор Puzzle PropTech Алексей Горулев. Он пояснил, что уровень пожарной безопасности определяется по двум параметрам — огнестойкость и горючесть. По второму дерево уступает железобетону, но в квартирах и офисах обычно вспыхивают не стены, а отделочные и поверхностные материалы.

— При горении древесины происходит процесс окисления (обугливания) и доступ кислорода к поверхностным слоям панели перекрывается, а благодаря плотной структуре панели после склейки (под прессом) пламя не может проникнуть в глубокие слои древесины и затухает. В части огнестойкости, то есть возможности сохранять несущую способность под воздействием огня, CLT-панель выдерживает в 2–3 раза дольше, чем аналогичная конструкция из железобетона, — сказал он «Известиям».

Что касается влагостойкости, то на дереве, по словам Горулева, безусловно, тоже может образоваться плесень, но это зависит от правильной эксплуатации здания.

— Плесень на бетонной конструкции — явление более частое, так как бетон сам по себе довольно гидрофобный материал и влага хорошо в нем накапливается. Также бетонная конструкция имеет особенность промерзать, вследствие чего на поверхности внутри здания может образовываться конденсат и плесень. Жуки и прочие насекомые CLT-панели не страшны, так как благодаря сушке и склейке в прессе панель обладает очень высокой плотностью и не представляет интереса для насекомых. То же самое касается грызунов — из-за разного направления древесных волокон в слоях CLT-панели грызуны не могут ее прогрызть насквозь.

При изготовлении CLT-панелей используется только клей, а современные древесные клеи безформальгегидные, отмечает Алексей Горулев. Выделения формальдегида из CLT-панелей меньше, чем из фанеры или лака в мебели и отделке, так что деревянные дома действительно можно назвать экологичными, даже с учетом химической обработки. Олег Дедков добавляет, что при любой технологии процент «химии» в деревянных конструкциях ниже, чем в любых комбинациях из металла и бетона.

— А если фасадные и интерьерные деревянные конструкции просто покрывать дышащими красками и пропитками, а не зашивать плитными материалами, применяемыми в каменных зданиях, то общий градус экологичности можно поднять максимально высоко. И не надо забывать, что дерево — это естественный фенольный фильтр, поглощающий эти крайне вредные соединения, источники которых находятся и внутри здания, и во внешней среде, — подчеркнул эксперт.

Какие перспективы у деревянных домов

В России технология пока широко не применяется, и производитель CLT-панелей, по сути, один — Segezha Group. По мнению Алексея Горулева, это не позволит в ближайшем будущем масштабно строить в стране высокие дома — например, 9-этажные.

— Также ограничивающим фактором можно обозначить неготовность широких масс населения к жизни в многоэтажном деревянном доме — технология относительно новая и «продать» ее людям тяжело. В связи с этим многие страны, такие как Италия, Финляндия, Норвегия, Швеция, идут по пути популяризации деревянного многоэтажного строительства за счет государственных заказов на социальное и арендное жилье, а также за счет строительства общественных и рекреационных объектов, — отметил он.

К тому же квартиры в деревянных многоэтажках пока могут быть дороже, чем в обычных, поясняет Олег Дедков. По его словам, сейчас это скорее модная повестка, чем тренд, но если говорить о возведении малоквартирных домов до пяти этажей, то в этом сегменте деревянное домостроение вполне сможет составить конкуренцию бетонному.

Статс-секретарь Экологической палаты России, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров уверен, что внутренний рынок продукции переработки лесных ресурсов — хорошая стартовая точка для российских производителей.

— Если уделить особое значение мерам поддержки строительства экологически чистых деревянных домов, то это позволит создать огромный внутренний спрос на обработанную древесину глубоких переделов. Экономическими механизмами ограничить экспорт необработанных лесоматериалов и злоупотребления в этой отрасли. Использование современного деревянного домостроения возможно при любых климатических условиях, в том числе с учетом изменения климата, деградации вечной мерзлоты. Деревянные конструкции возможно использовать в сейсмически опасных районах, а также в труднодоступных районах Севера, — сказал он изданию.

Петров добавил, что такие дома легче ремонтировать, то есть продлить их жизненный цикл, а строительство и утилизация отходов не вредят окружающей среде и не требуют сложных производств и технологий.