В России начнут строить деревянные многоэтажки

Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года. Об этом сообщили в Минстрое.

Документ предусматривает организацию совместной работы ведомств с АФК «Система» и Ассоциацией деревянного домостроения по совершенствованию технического регулирования и расширению области применения конструкций из дерева.

«Наша страна имеет богатый исторический опыт применения деревянных конструкций в строительстве, а также обладает большим потенциалом развития лесопромышленного комплекса. В целях их применения и реализации наше министерство совместно с МЧС России провело анализ действующей нормативной правовой базы, применяемой для домостроения из дерева, и определило ее соответствие современным потребностям рынка и мировому уровню технического развития. Результатом нашей консолидированной работы с активным привлечением профессионального сообщества стал план, выполнение которого обеспечит широкое внедрение строительства многоэтажных деревянных зданий с использованием лучшего зарубежного и отечественного опыта», — прокомментировал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Дорожной картой предусмотрено проведение целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. К примеру, уже в текущем году будут определены минимальные безопасные противопожарные расстояния между зданиями с применением метода полевого моделирования. Результаты НИОКР позволят решить ряд проблем, ограничивающих широкое внедрение практики домостроения из дерева, которые связаны с сейсмостойкостью, прокладкой инженерных систем, низкими теплотехническими и звукоизоляционными характеристиками материалов, их ремонтопригодностью, необходимостью выполнения конструктивной огнезащиты.

Параллельно с этим, планируется подготовить проекты пилотных объектов — общественных и жилых зданий от 3 до 12 этажей, построенных из перекрестноклееной древесины (CLT), многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона (LVL).

«Проектную документацию, утвержденную по итогам проведенной работы, можно будет использовать для строительства в сейсмических районах и при любых климатических условиях. При этом безопасность таких домов и качество жизни в них будут сопоставимыми с более распространенными зданиями из бетона и железа», — пояснил замглавы Минстроя России Сергей Музыченко.

Еще один значимый блок мероприятий дорожной карты — это корректировка нормативной базы на основе проведенной исследовательской и практической работы. Планом предусмотрены как актуализация имеющихся, так и разработка новых нормативно-технических документов для развития деревянного домостроения.

Стоит отметить, что Минстроем России уже разработаны и утверждены своды правил (СП): СП 451 «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования» и СП 452 «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования». В 2021 году внесены изменения в СП 64 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» в части требований по расчету древесины перекрестноклееной, а в этом году введены в действие новые СП 515 «Здания из клееного деревянного бруса. Правила проектирования и строительства», СП 516 «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства».

Кроме того, на текущий момент в Вологодской области ведется строительство пилотных четырехэтажных многоквартирных жилых домов с применением CLT-конструкций, которое планируется завершить до конца 2022 года.

План мероприятий по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года был разработан и утвержден во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, а также соответствующих решений заместителей председателя правительства России Марата Хуснуллина и Виктории Абрамченко.