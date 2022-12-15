Верное решение: как инженерная «начинка» помогает выбрать квартиру

Удачное расположение жилья — в большинстве случаев главный неценовой фактор выбора квартиры в новостройке. Но если еще пять-десять лет назад остальные параметры сильно отставали по значимости от локации, то сейчас для разборчивого покупателя столичной недвижимости не менее важны и другие особенности проекта. О том, какие современные инженерные решения могут становиться определяющими при выборе жилья, — в материале «Известий».

Быстрее ветра

Московские новостройки — это современные многоэтажные жилые комплексы: 30, 40 и больше этажей. Количество лифтов, их технические характеристики, а главное, время ожидания могут стать одним из важных факторов в принятии решения о покупке квартиры. Понятно, что столичная новостройка вряд ли сможет соревноваться с оснащенностью, например, небоскреба «Тайбэй 101» в столице Тайваня, в котором самые скоростные в мире лифты преодолевают 16,83 м в секунду, что примерно в 10 раз быстрее, чем в стандартной многоэтажке. Но тем не менее, если потенциальный покупатель будет уверен, что ждать лифт на этаже ему не придется дольше минуты, это его наверняка более чем устроит.

«Вертикальный транспорт в высотных зданиях — это важнейший фактор комфорта и безопасности жителей. В ЖК бизнес-класса «Архитектор», который расположен на юго-западе Москвы, например, используются скоростные лифты (до 3 м/сек) японской марки Mitsubishi, завод находится в Китае. Время ожидания минимально: лифт приедет в течение менее 60 секунд», — говорит директор департамента развития продукта ГК «ФСК» Петр Кирилловский.

По словам специалиста, такие лифты безопасны, поскольку проходят приемку, имеют сертификацию. При этом изготовлены из негорючих материалов, электропровода — из кабелей, которые также не подвергаются горению. При возгорании лифт автоматически поедет на первый этаж и откроет двери и до выключения оповещения об опасности более не заработает. Кроме того, как добавляет Кирилловский, современный лифт с классом энергоэффективности А+ позволяет экономить электричество, что не только делает его экологичным, но и увеличивает комфорт благодаря плавному разгону и торможению.

Вода на любой вкус

Водопроводная вода в Москве пригодна для питья, и ее качество подтверждают эксперты. Так, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, за первые шесть месяцев 2022 года было проведено более 1,2 млн анализов воды, которую оценивали по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям.

Но характеристики воды могут стать заметно хуже после того, как она пройдет от станции водоснабжения к жилому дому по старым трубам. Поэтому задача девелопера — обеспечить безопасной и чистой водой будущих жителей, например при помощи дополнительных систем очистки. Многоступенчатые фильтры убирают из воды органические и хлорорганические соединения, делая ее более мягкой — комфортной для использования и безопасной для бытовых приборов. И по выделенному водопроводу очищенная вода подается в квартиры.

Светло и всегда тепло

Большие окна — мечта многих. Но жителям российских северных широт многие годы такая роскошь была недоступна. В типовых хрущевках, в которых выросло большинство россиян, высота потолков была чуть больше 2,5 м, а максимальный габарит окна — 1,5 м. Получалось, что для оптимального соотношения подоконник делали на высоте 80 см от пола. Прежние технологии не позволяли жителям многоквартирных домов радоваться виду из большого окна, потому что большие окна равно большие теплопотери, а в регионах, где отопительный сезон длится с сентября по май, — это, конечно, недопустимо.

Зимой тепло, летом нежарко и в квартиру попадает максимум света. Такие бонусы сейчас вполне доступны жителям современных жилых комплексов. Использование мультифункциональных стекол с магнетронным напылением дает возможность опустить подоконники на уровень не более 60 см от пола и сделать окна большими.

В чем особенность такого стекла? Оно одновременно сберегает тепло в холодное время года и защищает от жаркого солнца летом. Такие стекла подходят для разных климатических зон. Использование их в жилых домах особенно ценно: жители столицы довольно сильно страдают от недостатка естественного света. Стекла с магнетронным покрытием отражают тепловое излучение, но пропускают максимум лучей видимого спектра — до 75%.

«В наших проектах бизнес-класса теплопотери всего здания снижаются за счет использования мультифункциональных стекол. Они сохраняют тепло зимой и предотвращают перегрев летом благодаря специальному напылению. Благодаря им не придется включать кондиционер или отопление, когда можно обойтись без них. Эти стекла хорошо пропускают свет с улицы, имеют эстетичный вид», — рассказывает Кирилловский.

В современных ЖК принято использовать стеклопакеты с закаленными внешними и внутренними стеклами. Ударопрочное заполнение повышает безопасность, а специальное мультифункциональное покрытие обеспечивает более высокую энергоэффективность и прозрачность. Такие современные стекла пропускают много дневного света и отражают инфракрасное излучение. Напыление располагается внутри стеклопакета и сохраняется на весь период эксплуатации.

В итоге, несмотря на большую площадь окон, затраты на отопление помещения не увеличиваются, а на электроэнергию снижаются. Есть и еще одно достоинство таких окон: они придают дому более современный вид.

«Умный» дом

Концепция «умного» дома все прочнее входит в нашу жизнь. Нередко современные квартиры уже построены с учетом того, чтобы управлять освещением, температурой, бытовыми приборами и техникой через специальное приложение на любом гаджете, находясь хоть в квартире, хоть за ее пределами. Аварийные датчики среагируют на непредвиденные ситуации и проинформируют жильцов. Все это давно не фантастика, а реальность.

«Современные жилые дома — это сложные инженерные и инфраструктурные проекты. «Умные» технологии и сервисы обеспечивают комфорт и гармонию проживания в новых домах, создают особую атмосферу в проектах, а также заботятся о жителях, помогая решать любые запросы», — резюмирует Петр Кирилловский.

По словам эксперта, к наиболее важным сервисам для современных горожан можно отнести автоматический сбор показаний ресурсов, так как он позволяет значительно сэкономить время и силы на сбор и передачу данных в УК. «Что касается безопасности, то важно постоянно отслеживать, что происходит на объекте, кто пришел из гостей или родственников, кто свернул не туда, поэтому, для того чтобы контролировать происходящее, важно сделать правильный проект систем безопасности. К таким системам относится видеонаблюдение, домофония и контроль доступа», — подчеркивает специалист.