Дом и дело: россиян из аварийного жилья хотят переселять в арендные квартиры

Жителей аварийных домов хотят переселять в арендные квартиры — их будут сдавать на льготных условиях с правом выкупа . Такую программу в соответствии с проектом плана мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года должны разработать Минстрой, региональные власти и Фонд развития территорий. Сегодня квартиры выдают взамен аварийных бесплатно или же граждане могут выбрать денежную компенсацию. С одной стороны, предоставление наемных «квадратов» взамен собственных нарушает права граждан, но с другой — ветхое жилье расселяется медленно, и людям приходится ждать нового годами. Предложенная инициатива способна решить эту проблему, сказали эксперты. В Минстрое уточнили, что в случае принятия меры переселение в арендные квартиры станет опцией по выбору граждан.

Другие правила

В России могут начать переселять людей из аварийного жилья в арендные дома . Квартиры будут сдавать на льготных условиях с правом выкупа . Разработку такой программы предполагает проект плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Меры должны проработать Минстрой, региональные власти и Фонд развития территорий. Документ предполагает создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом .

Также запланирована выдача нового жилья взамен аварийного с условием доплаты разницы в стоимости между ними в рассрочку (сроком на 15 лет) . Такую меру необходимо разработать к 2025 году, сказано в проекте плана.

В пресс-службе правительства РФ запрос «Известий» о целях разработки таких мер перенаправили в Минстрой.

Дом и дело Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

В ведомстве сообщили, что инициатива на стадии обсуждения. Если ее примут, она станет опцией в дополнение к существующим, которую переселенцы смогут выбрать по желанию, например для расширения своей жилплощади .

Сегодня по ст. 32 Жилищного кодекса РФ, переселенцы из аварийных домов получают новые квартиры такой же площади, как старые, но не меньше 6 кв. м на человека, или денежную компенсацию по стоимости аварийного жилья . Решения принимают по соглашению с гражданами, люди получают новое жилье в собственность, рассказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Но в некоторых субъектах нет возможности выдавать квартиры, поэтому люди получают только деньги, которых, как правило, не хватает на приобретение другой жилплощади , сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

— Сейчас программа переселения из аварийного и ветхого жилья подразумевает переезд в нормальную квартиру. Никакой дополнительной финансовой нагрузки для человека это не несет. А тезис стратегии предполагает, что людям жилье придется снимать. Пускай по льготным ценам, но в любом случае это принципиальная разница, — сказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Это недопустимо, поскольку ущемляет права граждан, считает парламентарий.

По мнению члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, зачет предоставляемых квадратных метров нужно осуществлять по площади жилья, признанного аварийным, или исходя из социальных региональных нормативов, устанавливающих минимально допустимый показатель — в зависимости от того, что более выгодно для граждан.

Дом и дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Оценка же выкупной стоимости аварийного жилья должна осуществляться, исходя из средней стоимости 1 кв. м, устанавливаемой Минстроем для каждого региона. В таком случае предлагаемый подход будет справедливым, — считает депутат.

В Фонде развития территорий, который отвечает за реализацию программ расселения аварийного жилья в стране, на момент публикации на запрос не ответили.

Под другим углом

Число аварийных домов в России растет быстрее, чем их успевают расселять . Как писали «Известия», с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го объем дополнительной аварийки в стране увеличился на 13 млн кв. м, его ежегодный прирост будет составлять не менее 2 млн «квадратов».

На 2022–2023 годы в федеральном бюджете на программы расселения из аварийного жилья для регионов предусмотрено 45 млрд рублей. На 2023–2025 годы запланировано по 25 млрд. Но этого недостаточно: необходимо в несколько раз больше средств, считает Светлана Разворотнева. Поэтому власти и ищут способы модернизации программ, пояснила депутат.

— Учитывая, что в некоторых регионах люди получают вместо жилья совсем небольшие выкупные суммы и по факту оказываются на улице, предложенные меры оцениваю положительно. Получить хорошее и комфортное жилье в аренду или с доплатой в рассрочку лучше, чем оставаться в небезопасном доме или вообще без крыши над головой , — отметила она.

Дом и дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам директора по инвестициям ГК «Гранель» Андрея Носова, проекты таких доходных домов могут быть интересны застройщикам, если для них предусмотрят преференции. Льготная аренда предполагает, что люди будут платить за нее по символической цене, например 700 рублей в месяц, отметил Павел Склянчук.

— Поддерживаю эту меру. Более того, она должна быть распространена на все формы государственной жилищной поддержки. Сегодняшняя практика предоставления жилья в собственность не только крайне затратная для бюджетной системы, но и достаточно спорная с точки зрения справедливости, никто ведь не требует у государства новую машину взамен состарившейся или одежду взамен износившейся, — сказал эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.

Сейчас нередко из-за бюджетных ограничений дома не признают аварийными до тех пор, пока они не развалятся, и люди десятками лет не могут решить свои проблемы , подчеркнул он. Предложенные меры, с одной стороны, позволят планомерно решать вопросы расселения, с другой — инвестировать выделяемые на это средства в создание арендных домов, отметил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Но для реализации инициативы потребуются достоверные данные по техническому состоянию жилья, качественная и количественная информация о потенциальных арендаторах, чтобы принимать решения об объемах строительства съемного жилья, сказала руководитель подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью, доцент Финансового университета Сусана Киракосян.