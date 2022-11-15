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Выйти на аренду: цены на съемное жилье в России упали до 18%

Что стало причиной и насколько еще могут сократиться ставки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах-миллионниках цены на арендное жилье уже упали до 18%, а к концу года могут снизиться еще на 5–7%, рассказали «Известиям» аналитики. Среди причин — рост предложения, в том числе недорогих объектов, и снижение спроса. Квартиры в аренду выставили в числе прочих и покинувшие страну граждане, а также передумавшие продавать жилье во время кризиса, сказали эксперты.

Падение показателей

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В некоторых крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Красноярске, средние ставки аренды квартир упали ниже пиковых значений осени прошлого года, сообщил «Известиям» эксперт по аренде жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк. Основная причина — низкий спрос и активно растущий объем предложения, в том числе недорогих объектов, которые во время делового сезона оказываются в дефиците, отметил эксперт.

Квартиры в аренду выставили в числе прочих и покинувшие страну граждане, а также передумавшие продавать жилье во время кризиса, добавил Андрей Сердюк.

— Рынок аренды пополнился новым объемом предложения от непрофессиональных арендодателей. Они могут демпинговать ради быстрой сдачи квартиры, и в итоге мы видим по средним показателям снижение ставок, — согласна генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Выйти на аренду
аренда жилье смартфон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По данным «Этажей», по сравнению с ноябрем прошлого года средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 18,2%, двухкомнатных — на 8,5%, в Санкт-Петербурге — на 11,9% и 6,3% соответственно. В Казани снять однушку стало дешевле на 5,3%, в Красноярске — на 2,9%. В Новосибирске стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 3,1%, схожая ситуация в Самаре (–2,8%), Екатеринбурге (–2,2%) и Перми (–0,9%), рассказал Андрей Сердюк.

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Действительно, в октябре спрос на массовые арендные квартиры в Москве снизился на 20%, а объем предложения, напротив, вырос на 15% в сравнении с показателями конца августа и сентября, подтвердила заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

По ее словам, в такой ситуации арендодатели идут на разные уступки — например, разрешают снимать квартиру с детьми или животными, становятся менее требовательными к национальности жильцов и так далее. На массовом рынке собственники пока стараются удерживать цены, но морально готовы к снижению, потому что всегда при уменьшении спроса квартиры можно сдать только с дисконтом. В среднем он составляет 5–10%, добавила эксперт.

На рынке арендного жилья премиального и бизнес-классов в столице средние цены снизились еще заметнее: за год на 30% и за последний месяц — на 15%, рассказал руководитель направления «Аренда» компании Apple Real Estate Владимир Родионов. Это произошло за счет дисконтов, уточнил он.

Выйти на аренду
аренда квартира жилье
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В целом год назад на массовом рынке арендного жилья был ажиотажный спрос, который сильно сократил доступное предложение и взвинтил цены. Сегодня спрос существенно ниже, и, по оценкам экспертов рынка, в столице «однушки» подешевели примерно на 18%, а «двушки» — на 8%, — сказала Оксана Полякова.

Как добавила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, реальную стоимость объектов не стоит анализировать из открытых данных: многие лоты уходят в итоге по цене, которая отличается от указанной в объявлении.

Дальнейшие перспективы

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Тенденция снижения спроса, хоть и в меньших объемах, сохранится до конца года, считает Яна Глазунова. Будет расти дальше и объем предложения, а это еще больше увеличит конкуренцию за арендаторов, а значит, собственникам придется снижать цену, полагает Андрей Сердюк.

— До конца года средние ставки аренды могут опуститься еще на 5–7%. Такая тенденция актуальна и для тех городов, где пока сохраняется рост ставок на аренду на фоне дефицита доступного предложения, — сказал он.

Сегодня люди могут переехать в более качественное жилье за меньшие деньги, поэтому не исключено, что собственникам придется пересмотреть цены на свои объекты, чтобы удержать арендаторов, отметила Юлия Дымова.

По прогнозам Владимира Родионова, в ближайшее время спрос на премиальное и бизнес-класса арендное жилье может снизиться на 15%, а арендные ставки — в среднем на 15–20%.

Выйти на аренду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Стоит ли ожидать роста цен на временное жилье

— До наступления 2023 года цены, безусловно, еще скорректируются — собственники, которые хотели бы окупить новый ремонт сдаваемой в аренду квартиры или ипотеку, должны будут умерить аппетиты и оглядываться на остальных арендодателей, — считает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

По мнению исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, до конца 2022 года ситуация будет меняться минимально. Вероятность воздействия на рынок событий в таких масштабах, как это было в феврале и октябре, низка — скорее всего, этот сегмент начнет постепенно возвращаться к некоему равновесному варианту, полагает он.

Крупнейшие российские рынки аренды жилья максимально устойчивы и способны сохранить привлекательность для арендаторов в любых внешних и внутриэкономических реалиях, отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Такие города, как Москва, Санкт-Петербург или Екатеринбург, всегда были и будут точками притяжения для людей со всей страны, именно там сосредоточены места приложения труда с максимальным уровнем дохода, подчеркнул эксперт. Всё это обеспечивает рынку аренды в таких локациях стабильный приток арендаторов, заключил он.

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