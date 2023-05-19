Стальная кладка: при стройке домов увеличат использование металла

Минстрой усовершенствует техрегулирование в строительстве объектов с применением стальных конструкций. Это нужно для увеличения потребления металла в отрасли, сообщили «Известиям» в ведомстве. Мера поможет сократить сроки возведения объектов в 1,5–2 раза и теоретически снизить себестоимость реализации проектов, считают эксперты. Но здания на металлокаркасе требуют большего объема утеплителя, дополнительных затрат на шумо- и теплоизоляцию, что на деле увеличивает стоимость стройки, добавляют специалисты. Кроме того, металл — это биржевой товар, который на сегодняшний день более всего из стройматериалов подвержен колебаниям цен.

Расширение возможностей

Минстрой утвердил дорожную карту по совершенствованию техрегулирования в строительстве с применением стальных конструкций на 2023­–2026 годы. В том числе планируется увеличить применение металла в отрасли , сообщили «Известиям» в министерстве.

В числе задач — внедрение стального строительства (когда используется металлический каркас здания, а не железобетонный), а также крупногабаритных строительных блок-модулей, сталебетонных конструктивных решений, современной стали с повышенными техническими характеристиками (долговечность, прочность, огнестойкость и прочее). Кроме того, планируется снятие избыточных нормативных ограничений на их применение, сообщили в Минстрое.

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— Обновленная дорожная карта нацелена не только на увеличение потребления металла в отрасли, но и на создание современной нормативной базы для широкого внедрения технологий стального строительства , — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

По его словам, применение металлоконструкций позволит ускорить возведение объектов в рамках госпрограмм и проектов, а также, что особенно актуально, для стройки в арктической зоне .

— Например, в прошлом году были проработаны вопросы антикоррозионной защиты металлоконструкций из стального проката в условиях агрессивного воздействия. По данным исследований, применение цинкалюмомагниевого покрытия вместо горячего цинкового такой же толщины позволит повысить срок службы защитного покрытия металлоконструкций как минимум в два раза , — рассказал директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Расширенное применение стали в строительстве позволяет сделать ее всесезонной, повышает сейсмостойкость, сокращает сроки возведения объектов в 1,5–2 раза, а также снижает себестоимость реализации проектов , рассказал генеральный директор Ассоциации развития стального строительства (АРСС) Александр Данилов.

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— Реализация новой дорожной карты обеспечит преимущества для всех сторон. Государство получает дополнительный стимул для развития сразу нескольких отраслей, а бизнес — более благоприятные условия для расширения и применения новых для российского рынка технологий, — сказал он.

Оправданные решения

Действительно, строительство домов и объектов инфраструктуры на металлокаркасе оправдано и выгодно в некоторых случаях, сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

— Например, при высотном строительстве и при строительстве малоэтажных зданий, включая объекты инфраструктуры, а также в отдельных случаях, когда здание имеет сложную геометрию фасада, требующую его усиления за счет металлического каркаса , — рассказал девелопер.

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В остальных случаях использование бетона более оправдано и с экономической точки зрения, и с точки зрения эксплуатационных характеристик , добавил Александр Ручьев. Но в строительстве необходимо расширять существующие технологии и упрощать механизмы их развития, испытания, внедрения и применения, считает директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Не всегда то, что традиционное и привычное, — эффективное и выгодное, сказал он.

Вопрос сокращения себестоимости строительства, в том числе за счет сокращения сроков возведения домов, на российском рынке назрел уже давно, уверен Сергей Зайцев. Невозможно бесконечно снижать ипотечные ставки, чтобы повысить доступность жилья, сегодня покупательская способность на пределе, добавил он.

— Более активное внедрение технологии стального строительства — полезная и своевременная инициатива. В отдельных странах Европы доля этой технологии достигает 70% от общего объема строительства , — уточнил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» и Evraz Steel Building Григорий Ваулин.

Основной плюс технологии возведения здания из металлокаркаса в том, что фактически это не столько строительство, сколько монтаж, «сборка» здания из произведенных на заводе элементов , отметил эксперт. По его словам, каркас здания, а также перекрытия и кровля собираются из металлических балок и колонн, а межкомнатные и фасадные стены — из любого материала, в том числе традиционного кирпича или блоков. Здание из стали получается легким, благодаря чему не требуется объемный котлован и дорогой фундамент, как в случае с монолитными и кирпичными домами, рассказал девелопер.

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— Для возведения требуется в два раза меньше персонала, а скорость строительства в два раза быстрее, чем у монолита, поскольку не требуется время на застывание бетона. В целом многоэтажку из стального каркаса можно построить за срок от нескольких месяцев до 1–1,5 года, тогда как на аналогичный монолитный дом понадобится минимум два года , — добавил Григорий Ваулин.

Технология строительства на базе металлокаркаса ведет к удешевлению квартир в новостройках без ущерба их качеству, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Потенциально можно говорить о снижении себестоимости, добавил Александр Ручьев. Но, с другой стороны, здания на металлокаркасе требуют большего объема утеплителя, дополнительных затрат на шумо- и теплоизоляцию, что увеличивает стоимость стройки. Кроме того, металл — это биржевой товар, который на сегодняшний день более всего из стройматериалов подвержен колебаниям стоимости, добавил он.