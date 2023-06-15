Полный угар: до 80% мусорных полигонов в России не защищены от пожаров

Порядка 60–80% мусорных полигонов в России функционируют с серьезными нарушениями , поскольку при их создании и эксплуатации не соблюдались нормы законодательства, рассказали «Известиям» представители экологических организаций. Это зачастую приводит к пожарам. Так, с 12 июня в Калининградской области тушат полигон возле поселка Круглово — запах от возгорания ощущается даже на популярных курортах Балтийского побережья. В некоторых населенных пунктах официально зафиксировано превышение концентрации в воздухе ядовитого оксида углерода. Роспотребнадзор с 2018 года предъявлял претензии владельцам свалки. Местные власти планировали закрыть ее с 1 июля 2023 года.

«Очередной раз горит»

Пожар на мусорном полигоне вблизи поселка Круглово Калининградской области тушат с 12 июня. По состоянию на 14:30 14 июня площадь очагового горения составляет 500 кв. м , сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального отделения МЧС России.

— На месте работают 36 человек и 15 единиц техники. До конца дня планируем нарастить силы, средства и продолжить работу, — сказали там.

Возгорание на полигоне ТКО началось в понедельник утром. За сутки огонь распространился по всей его площади — на территорию около 5 тыс. кв. м. По сообщениям местных СМИ, дым от пепелища накрыл все ближайшие населенные пункты и ощущался даже в Балтийске на расстоянии 20 км.

Ощутили запах, идущий от горящей свалки, и на популярном курорте Янтарный в 10 км от пожара.

Фото: МЧС России

«В Янтарном воняло очень сильно, спали с закрытыми окнами» , — прокомментировала новость о пожаре в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» жительница Калининграда Ольга.

«Очередной раз горит. А там рядом детский лагерь отдыха», — добавила другая пользовательница соцсети.

«Раз в месяц проводят рекультивацию методом возгорания?» — сыронизировал третий комментатор.

13 июня в поселке Круглово выявлено превышение разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода в 1,5 раза, сообщили «Известиям» в региональном отделении Роспотребнадзора. Там добавили, что концентрация остальных контролируемых веществ в Круглово и Путилово, а также в зоне организованного отдыха детей «Бригантина» ниже ПДК.

Достиг предела еще пять лет назад

Полигон в Круглово построили в 1977 году. С инициативой о его включении в государственный реестр объектов размещения отходов правительство региона обратилось в Минприроды в 2017 году, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— На тот момент, по оценке властей, объект соответствовал нормативам и требованиям экологического законодательства. По итогам проверки он был включен в реестр, а также региональную схему обращения с ТКО, — сказали в Минприроды.

Тем не менее функционирование полигона уже несколько лет вызывает претензии не только местных жителей, но и Росприроднадзора.

Так, в 2018 году суд подтвердил превышение предельного объема отходов на полигоне. Однако закрыть свалку местные власти планировали только с 1 июля 2023 года.

«По итогам проверки в марте этого года вновь был выявлен ряд нарушений: отсутствует изоляция откосов террикона, не обустроена водоотводная канава, эксплуатация объекта осуществляется без проектной документации , выбросы в атмосферный воздух — без соответствующего разрешения», — сообщило Северо-Западное управление Росприроднадзора в своем Telegram-канале.

Компания — владелец полигона не проводит мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов загрязняющих веществ, а также мониторинг атмосферного воздуха, добавили в ведомстве. Росприроднадзор готовит документы в прокуратуру и Cледственный комитет.

«Известия» направили запрос в правительство Калининградской области о том, почему полигон много лет эксплуатировался с нарушениями.

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации города Норильска

До 80% полигонов опасны

Первоначально сообщалось, что пожар на полигоне в Круглово возник из-за засушливой погоды. Позднее, 14 июня, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил СМИ, что на свалке «есть следы поджога». Правоохранительные органы проводят проверку.

Засуха и высокая температура действительно способствуют тому, что жизнедеятельность организмов в отходах на мусорных полигонах ускоряется. Из-за этого активнее выделяется горючий газ — метан, что приводит к пожарам , пояснил в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник УралНИИ «Экология», академик Александр Соловьянов.

— Когда горит мусорный полигон, в воздух поступают оксиды серы, азота, углерода, взвеси сажи, тяжелые металлы. Особенно опасно, если горит ПВХ — в этом случае происходят выбросы хлорсодержащих соединений. Для человека хуже всего находиться в радиусе 1–2 км от пожара : можно получить ударные дозы вредных веществ, — рассказал он.

Пожароопасны не все мусорные полигоны, а только те, возведение и эксплуатация которых осуществлялись с нарушениями, продолжил специалист. Например, когда не соблюдается система укладки мусора слоями вместе с грунтом.

Проблема в том, что абсолютное большинство мусорных свалок в России не отвечает необходимым нормам, отмечают специалисты.

— К сожалению, более 60% легальных мусорных полигонов у нас в стране не соответствуют требованиям природоохранного законодательства. Не говоря о несанкционированных свалках. В случае засухи и жаркой погоды вероятность возникновения пожара на таких объектах высока, — заметил Александр Соловьянов.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Он напомнил, что мусорные полигоны в России в последние годы горели неоднократно — в Нижегородской области, Дмитровском районе Подмосковья и на других территориях.

По оценке зампреда Общественного совета при Росприроднадзоре, председателя общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина, с нарушениями функционируют даже не 60%, а 80% российских мусорных полигонов.

«Известия» отправили запросы в Росприроднадзор и Минприроды с просьбой прокомментировать эти цифры.

— В девяностые и нулевые годы эти мусорные полигоны были в частной собственности, правила захоронения отходов на них не соблюдались. Нарушилось по сути всё, что можно, поскольку единственной задачей было просто избавиться от мусора. Заниматься проблемой начали только с 2017 года, когда президентом была объявлена мусорная реформа , — пояснил Андрей Нагибин.