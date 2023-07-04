Полиция ФРГ не исключила беспорядки в стране

Правоохранительные органы Германии не исключают, что в стране могут начаться беспорядки, подобные тем, которые сейчас происходят во Франции. Об этом 4 июля сообщил председатель Профсоюза германской полиции (GdP) Йохена Копельке.

«В определенных регионах ФРГ подобные [французским] беспорядки тоже возможны, потому что и в Германии наблюдается рост неприятия демократии, государства и его власти», — цитирует Копельке газета Welt.

По мнению председателя профсоюза, это связано с тем, что жителям городов якобы становится все труднее адаптироваться к «изменениям на рынке труда, процессам цифровизации и интеграционным вызовам», в результате чего «все больше граждан чувствуют себя проигравшими».

Ранее, 3 июля, стало известно, что французские правоохранители за три дня беспорядков задержали 3,2 тыс. человек. Средний возраст задержанных составляет 17 лет, при этом 60% задержанных ранее не имели проблем с правосудием.

2 июля президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков.

Тогда же российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной протестов во Франции стали ошибки властей страны и Евросоюза в отношении миграционных процессов. К разрушительным последствиям привели мультикультурализм и толерантность, уточнил политик.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал 30 июня последствия беспорядков. По его словам, появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.