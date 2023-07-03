Политолог заявил об отсутствии интереса Макрона к жизни малообеспеченных людей

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в понедельник, 3 июля, беспорядки во Франции, и отношение президента страны Эммануэля Макрона к проблемам малообеспеченных граждан.

«Макрон за свои шесть лет президентства... испортил даже ту часть социального диалога, которая была у предыдущей власти. Он вообще не интересовался тем, как живут люди ниже среднего уровня», — отметил Брутер в беседе с RT.

По словам политолога, Макрон очень выгоден, нужен и полезен тем, кто живет хорошо.

«Но во французском и западном обществе далеко не все так живут. У нас привыкли повторять о том, что там все замечательно и хорошо живут и зарплаты в $10 тыс. Но так живут не все, далеко не все», — сказал он.

Ранее в этот день ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров сказал «Известиям», что не стоит ждать, что Макрон уйдет в отставку на фоне протестных движений в стране, однако рейтинг его популярности падает.

По словам специалиста, ситуация может повысить рейтинг парламентской фракции партии «Национальное объединение» и ее лидера Марин Ле Пен.

Накануне Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков, сообщает телеканал «Звезда». Также стало известно, что 4 июля Макрон примет у себя более 220 градоначальников, муниципалитеты которых пострадали от последствий протестов.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

В Минюсте Франции заявили, что родителям детей, участвующих в беспорядках, грозит тюрьма, передает НСН.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Суд города Гренобля на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.