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Захарова прокомментировала беспорядки во Франции

Захарова заявила, что во Франции «толерантность рушится на глазах»
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Мнимая толерантность во Франции рушится на глазах. Об этом заявила 2 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления профсоюзов французской полиции о том, что спокойствия в стране правоохранителям надо добиваться силой.

«Вот и всё. Мнимая толерантность рушится на глазах», — написала она в Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что либерализм показал противоречия, несовместимые с жизнью.

«МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану, и зачитать самому себе. Бон шанс!» — добавила официальный представитель МИДа.

Ранее профсоюзы французской полиции Alliance Police Nationale и Unsa Police назвали участников беспорядков во Франции «дикими полчищами».

«Перед лицом этих диких полчищ уже недостаточно просить о спокойствии, мы должны добиваться его силой. Наши коллеги, как и большинство граждан, сыты по горло страданиями под диктатом этих агрессивных меньшинств», — заявили профсоюзы полицейских.

Французский бит: в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки
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Ранее в воскресенье российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной беспорядков во Франции стали ошибки властей страны и Евросоюза в отношении миграционных процессов. К разрушительным беспорядкам привели мультикультурализм и толерантность, добавил политик.

Во Франции продолжаются массовые беспорядки, охватившие почти все крупные города страны. В ночь на 2 июля во время протестов были задержаны 486 человек. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Кроме того, начались митинги и беспорядки в Бельгии и Швейцарии. Если в Бельгии протесты прошли мирно, то в Лозанне было задержано несколько человек, в основном несовершеннолетние.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: в разных французских городах появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура начала расследование в отношение стрелявшего полицейского.

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