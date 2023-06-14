Вучич заявил о намерении Приштины оставить сербов в Косово без продуктов

Косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Об этом 14 июня заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Хотят оставить сербов без лекарств, необходимых продуктов, молока и всего остального, что они большей частью получают из Рашки. Это показывает их намерение полностью изгнать сербов с севера Косово», — сказал он в эфире РТС.

Вучич отметил, что действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям. Он также заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти хочет спровоцировать военный конфликт.

Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что власти ЕС намерены ограничить финансирование Косово и приостановить визиты на высоком уровне из-за отказа властей непризнанной республики содействовать деэскалации.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал стороны немедленно взять на себя обязательство участвовать в диалоге при содействии ЕС «для нормализации отношений».

В конце мая в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, который стремится стать единственным посредником в конфликтной ситуации между Белградом и Приштиной, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.