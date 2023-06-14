ЕС ограничит финансирование Косово из-за отказа властей содействовать деэскалации

Власти Евросоюза (ЕС) намерены ограничить финансирование Косово и приостановить визиты на высоком уровне из-за отказа властей непризнанной республики содействовать деэскалации. Об этом заявил 14 июня представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Как подчеркнул Стано, данные меры «не являются санкциями» и вводятся на совершенно другом уровне.

«Премьер Косово Альбин Курти провалил попытки деэскалации в Косово, к которым неоднократно призывал ЕС. В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно, включая приостановку визитов высокого уровня и финансового взаимодействия с Косовом», — заявил он журналистам на брифинге в Брюсселе.

Стано также напомнил, что ЕС уже призывал как власти Косово, так и Сербию, способствовать разряжению напряжения в регионе, пообещав в противном случае негативные последствия для обеих сторон.

Ранее, 9 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посредники Вашингтона и Брюсселя притворно осуждают косовские «власти» за разжигание конфликта, вводя против них декоративные «санкции», и стремятся навязать Белграду очередную заведомо дефектную развязку.

По мнению дипломата, Запад скрывает свои истинные замыслы: предельно отдалить Сербию от России и других партнеров и заставить ее разорвать стратегическое партнерство с РФ.

До этого, 7 июня, стало известно, что Турция завершила развертывание батальона сил специального назначения (коммандос) в Косово по запросу НАТО. Отмечалось, что Турция призывает к сдержанности сторон и урегулированию недавних событий в Косово.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал стороны немедленно взять на себя обязательство участвовать в диалоге при содействии ЕС «для нормализации отношений».

В конце мая в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, который стремится стать единственным посредником в конфликтной ситуации между Белградом и Приштиной, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.