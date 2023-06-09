В МИД РФ заявили о притворных попытках Запада осудить власти Косово за новый конфликт

Запад притворно осуждает косовские власти за разжигание конфликта, а на деле пытается максимально отдалить Сербию от России. Об этом говорится 9 июня в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что сейчас Россия наблюдает некоторую стабилизацию обстановки на севере Косово и Метохии. Однако коренные причины обострения по-прежнему не устранены, поскольку Запад не в состоянии сделать правильных выводов из своих действий.

«Посредники из Вашингтона и Брюсселя оживились в попытке избежать нового витка напряженности в регионе. Как и прежде, хотят добиться этого исключительно за сербский счет. Притворно осуждая косовские «власти» за разжигание конфликта, вводя против них декоративные «санкции», стремятся навязать Белграду очередную заведомо дефектную развязку», — отмечено в комментарии на сайте МИД РФ.

За очередными предложениями экономического содействия и наращивания военного сотрудничества, Запад скрывает свои истинные замыслы: предельно отдалить Сербию от России и других партнеров, и заставить ее разорвать стратегическое партнерство с РФ, отмечает Захарова.

«Деланного возмущения косовским «руководством», которое демонстрируют те же американцы, явно недостаточно. Нужны решительные шаги, чтобы направить переговорный процесс в деловое русло», — заявила дипломат.

Она отметила, что Россия призывает Запад прекратить деструктивную линию в косовском урегулировании и перестать подыгрывать временным органам самоуправления в Приштине, которые стремятся «превратить край в этнически чистую территорию».

До этого, 4 июня, минобороны Турции сообщило, что страна приступила к развертыванию в Косово батальона сил спецназначения, о котором просили в НАТО. Отмечалось, что Турция внимательно следит за развитием событий на Балканах и призывает к сдержанности сторон и урегулированию недавних событий в Косово.

Ранее, 1 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы альянса в составе 700 военнослужащих выдвинулись в Косово. Он отметил, что это не означает отказа альянса от мирного урегулирования конфликта в регионе.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал причиной эскалации решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям. Он призвал стороны немедленно взять на себя обязательство участвовать в диалоге при содействии ЕС «для нормализации отношений».

В конце мая в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

3 июня сербский адвокат Горан Петрониевич рассказал «Известиям», что НАТО преследует свои цели в дестабилизации ситуации на Балканах. По его словам, сербов, которым не понравилось присутствие боснийских чиновников в администрациях городов на севере Косово, втянули в политический конфликт. По мнению адвоката, целенаправленные действия НАТО могут привести к исчезновению Сербии.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.