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Турция завершила развертывание батальона спецназа в Косово по запросу НАТО

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Турция завершила развертывание батальона сил специального назначения (коммандос) в Косово по запросу НАТО. Об этом сообщили в министерстве обороны республики в среду, 7 июня.

«Второй и третий вылет батальона коммандос командования 65-й мотострелковой бригады, который будет нести службу в Косово, успешно выполнили самолеты А-400М командования наших ВВС», — сообщило турецкое минобороны в своем аккаунте в Twitter.

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5 июня сообщалось, что около 500 турецких военнослужащих прибыли в Косово по просьбе НАТО. Уточнялось, что турецкий батальон первоначально будет дислоцирован в Кэмп-Султан-Мурат и будет находиться в Косово столько времени, сколько потребуется. Также сообщалось, что после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в воскресенье, 4 июня, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поблагодарил его за отправку подкрепления в Косово.

3 июня стало известно, что Турция по запросу командования союзных объединенных сил НАТО направит в Косово батальон сил спецназначения. До этого, 1 июня, Столтенберг заявил, что силы альянса в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись в Косово. Он отметил, что это не означает отказа альянса от мирного урегулирования конфликта в регионе.

В постпредстве России при Евросоюзе, в свою очередь, сообщили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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