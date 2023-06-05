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500 турецких военных прибыли в Косово в качестве подкрепления для контингента НАТО

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Фото: NATO
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Батальон турецких коммандос (сил специального назначения), запрошенный НАТО, прибыл в Косово. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщается на сайте Североатлантического альянса.

«Подкрепления НАТО начали прибывать в Косово в понедельник, 5 июня 2023 года. Около 500 турецких военнослужащих из 65-й мотострелковой бригады Турции составят основную часть подкрепления НАТО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что турецкий батальон первоначально будет дислоцирован в Кэмп-Султан-Мурат и будет находиться в Косово столько времени, сколько потребуется. Отмечается также, что дополнительный батальон резервных сил НАТО также приведен в повышенную боевую готовность для развертывания в случае необходимости.

Также сообщается, что после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в воскресенье, 4 июня, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поблагодарил его за отправку подкрепления в Косово.

«Турция является важным и высоко ценимым союзником, вносящим ключевой вклад в НАТО. Сюда входят войска для нашей миротворческой миссии в Косово, что еще более важно сейчас, когда напряженность высока. Я благодарю Турцию за отправку подкрепления в северное Косово после недавних беспорядков», — сказал генсек, чьи слова приводятся на сайте.

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3 июня стало известно, что Турция по запросу командования союзных объединенных сил НАТО направит в Косово батальон сил спецназначения. На следующий день сообщалось, что развертывание этих сил в Косово началось.

Ранее, 1 июня, Столтенберг заявил, что силы альянса в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись в Косово. Он отметил, что это не означает отказа альянса от мирного урегулирования конфликта в регионе.

За день до этого в постпредстве России при Евросоюзе сообщили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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