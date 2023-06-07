Захарова назвала ситуацию с Каховской ГЭС объектом всемирного изучения

Ситуация с Каховской ГЭС должна стать объектом всемирного изучения и расследования, об этом в среду, 7 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Естественно, это уже не тема дня и не тема недели, она уже вписана в исторический контекст — то, что вчера произошло на Каховской ГЭС. Это должно быть действительно объектом всемирного изучения, исследования и расследования», — указала она в эфире радиостанции Sputnik.

По словам представителя министерства, реакция западных стран в этой ситуации предсказуема, так как государствами движет желание обвинить Россию во всем, что происходит, «вне зависимости от того, произошло это на самом деле или является плодом воображения».

Накануне, 6 июня, постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности международной организации. Дипломат назвал разрушение объекта результатом преступной деятельности киевского режима.

Между тем Белый дом отказался назвать виновных в подрыве ГЭС, сославшись на сбор сведений по ситуации. Президент США Джо Байден на просьбу прокомментировать ситуацию ответил обещанием оказывать помощь Украине.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Сейчас уровень воды начал снижаться — утром 7 июня этот показатель стал меньше на 35 см. Также власти Новой Каховки сообщили как минимум о семи пропавших без вести.

Как рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев, вода отступила от Новой Каховки на 100–150 м и продолжает уходить. На представленных журналистом кадрах можно наблюдать сухие улицы, которые еще накануне были водной гладью.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. Под данным на 7 июня, с зоны затопления было вывезено более 900 человек.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения на ГЭС. Он добавил, что ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.