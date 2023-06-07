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По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС

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Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
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По предварительной информации, как минимум семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС, о чем в среду, 7 июня, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать — острова. Пастухи там были... Около семи человек, о которых мы знаем точно», — цитирует Леонтьева ТАСС.

По его словам, село Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушло под воду. По крыши были затоплены Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, что ниже по течению.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится вывоз жителей Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена. Он добавил, что ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Украинское министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что из-за разрушения ГЭС перестали работать от 30 до 94% оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Также под удар попала рыбная отрасль.

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