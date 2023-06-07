По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС

По предварительной информации, как минимум семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС, о чем в среду, 7 июня, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать — острова. Пастухи там были... Около семи человек, о которых мы знаем точно», — цитирует Леонтьева ТАСС.

По его словам, село Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушло под воду. По крыши были затоплены Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, что ниже по течению.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится вывоз жителей Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена. Он добавил, что ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Украинское министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что из-за разрушения ГЭС перестали работать от 30 до 94% оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Также под удар попала рыбная отрасль.