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В Новую Каховку налажена поставка питьевой воды и продуктов после теракта на ГЭС

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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения на ГЭС. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Новая Каховка сильно подтоплена, но администрация во главе с Владимиром Леонтьевым справляется с чрезвычайной ситуацией. Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть. Затопленная территория города обесточена во избежание поражения населения электрическим током», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды. Производится эвакуация людей из опасных мест.

По его словам, Каховский магистральный канал всё еще наполнен водой, но спад уровня воды в канале ожидается по мере обмеления водохранилища. Ситуация контролируется.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы области.

Всего угроза наводнения существует в 14 населенных пунктах, где в общей сложности проживают 22 тыс. человек.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «терроризм». Россия также намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

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