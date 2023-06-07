На Украине заявили о возможных последствиях инцидента на Каховской ГЭС
Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может привести к серьезным последствиям в южных регионах Украины. Об этом во вторник, 6 июня, заявило украинское министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики).
Отмечается, что разрушение водохранилища уже обернулось тем, что от 30 до 94% оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.
Следующей под удар попала рыбная отрасль. Помимо того, что гибнут мальки и взрослые рыбы, оплодотворенная после нереста икра в Каховском водохранилище высохнет из-за резкого падения уровня воды.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.
По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.
Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.