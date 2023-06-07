Корреспондент «Известий» рассказал об уровне воды в Новой Каховке

Из Новой Каховки убывает вода, поднявшаяся из-за разрушения Каховской ГЭС. Обстановку в городе 7 июня показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«За ночь уровень воды в Новой Каховке заметно снизился. Это можно видеть по мусору, оставленному потоком на проезжей части. Вода отступила от города примерно на 100–150 м и продолжает уходить. На месте, где я стою, не замочив ноги, вчера можно было стоять только по колено в воде», — рассказал он.

На кадрах видно, что некоторые улицы уже сухие, в то время как другие едва покрыты водой.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится вывоз жителей Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.