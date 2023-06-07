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Более 900 человек перемещено из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о перемещении более 900 человек после разрушения ГЭС
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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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Из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС в течение 6 июня вывезли более 900 человек. Об этом 7 июня сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«За вчерашний день в общей сложности перемещено из зон подтопления более 900 человек», — сказал он.

Глава города также рассказал, что уровень воды начал снижаться.

«Ситуация в Новой Каховке: на 6 часов утра вода упала на 350 мм, на 35 см, это позитивно», — заявил Леонтьев.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения на ГЭС. Он добавил, что ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды. Производится эвакуация людей из опасных мест.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Украинское министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что из-за разрушения ГЭС перестали работать от 30 до 94% оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Также под удар попала рыбная отрасль.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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