Эрдоган после победы на выборах заявил о «начале века Турции»

Победивший во втором туре на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая заявил о великой победе страны и «начале века Турции».

«С Великой Турецкой Победой... Да начнется столетие Турции!» — написал Эрдоган в Twitter.



Одной из тем предвыборной кампании Эрдогана были достижения страны под его руководством к столетию республики, которые были объединены под слоганом «Век Турции».



В октябре 2023 года Турецкая Республика отметит 100 лет с момента своего основания.

Ранее в этот день Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.



Как сообщил глава ЦИК Турции Ахмет Енер, Эрдоган получил 52,14% голосов после обработки 99,43% бюллетеней.



С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Франции Эммануэль Макрон.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 мск. Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.