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В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии писателя

Пресс-служба Прилепина: состояние писателя стабильное, ему начали проводить реабилитационные мероприятия
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Состояние писателя Захара Прилепина стабильное, ему начали проводить реабилитационные мероприятия. Об этом 21 мая сообщили в его пресс-службе.

«Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», — говорится в сообщении.

По рекомендации врачей писатель еще остается в палате интенсивной терапии. В планах — расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК.

19 мая Прилепину провели операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Это было уже третье хирургическое вмешательство, проведенное за время госпитализации после покушения.

В тот же день он вышел на связь через свой Telegram-канал. Прилепин рассказал, что операция длилась пять часов. Он поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает, а также опроверг слухи о том, что занят написанием нового романа.

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Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся за рулем, погиб.

Позднее был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

В результате взрыва Прилепину диагностировали тяжелую сочетанную травму. В день теракта ему провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов. 12 мая прошла вторая операция по фиксации костных отломков для их прочной фиксации до полного сращения.

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