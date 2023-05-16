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ГУР Украины признало причастность Киева к терактам против медийных лиц в РФ

Глава ГУР МО Украины Буданов, подтвердил, что структура причастна к терактам против медийных лиц в РФ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов во вторник, 16 мая, в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову заявил, что структура причастна к терактам против ряда медийных лиц в России.

«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — приводит его слова издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

При этом Буданов не стал подтверждать или опровергать информацию о том, имеет ли Украина отношение к покушению на писателя Захара Прилепина.

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Прилепин стал жертвой покушения 6 мая. В Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. Находившийся за рулем Александр Шубин погиб. В этот же день был задержан предполагаемый организатор теракта Александр Пермяков. Он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.

15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Прилепина и гибель его соратника.

До этого, 26 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Украины Владимира Зеленского ответить за планирование покушений на журналистов в России. Он добавил, что Киев сначала развязал войну против собственного народа, а затем перешел к терактам против мирных граждан других государств.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент страны Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор. Как указал глава государства, к таким методам западные страны решили прибегнуть после проигрыша в информационной войне.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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