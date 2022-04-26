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В Госдуме назвали Украину «террористическим государством»

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Украина превратилась в террористическое государство, и президент страны Владимир Зеленский должен ответить за планирование покушений на журналистов в России. Об этом заявил во вторник, 26 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По словам политика, Киев сначала развязал войну против собственного народа, а затем перешел к терактам против мирных граждан других государств.

«Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность, — написал Володин в своем Telegram.

Он напомнил, что 25 апреля ФСБ предотвратила покушение на российских журналистов Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна и Евгения Попова.

По мнению председателя Госдумы, подготовка покушений доказывает правильность и своевременность российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Днем ранее ФСБ опубликовала видеозапись задержания неонацистов, которые планировали совершить покушение на телеведущего Владимира Соловьева.

Задержанные являются гражданами России, действовавшими по специальному заданию Службы безопасности Украины (СБУ). На допросе они сознались, что планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране.

Всего было задержано шесть фигурантов. В ходе обысков у злоумышленников было изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова» и другое оружие и боеприпасы.

Покушение на Соловьева планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста. Сам он заявил, что не знал о планирующемся на него покушении. Телеведущий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский напрямую угрожал ему во время своих публичных выступлений, поэтому до журналиста «доходили разные слухи».

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, президент России Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор. Как указал глава государства, к таким методам западные страны решили прибегнуть после проигрыша в информационной войне.

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