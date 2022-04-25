ФСБ опубликовала видео задержания готовивших убийство Соловьева

ФСБ РФ в понедельник, 25 апреля, опубликовала видеозапись задержания неонацистов, которые планировали совершить покушение на телеведущего Владимира Соловьева.

Задержанные являются гражданами России, действовавшими по специальному заданию Службы Безопасности Украины (СБУ). На допросе они сознались, что планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране.

Ранее в этот день Следственным комитетом (СК) РФ были задержаны шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева.

В ходе обысков у злоумышленников было изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, президент России Владимир Путин заявил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. К нему западные страны решили прибегнуть, по мнению главы государства, после проигрыша в информационной войне.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что готовившие нападение на Владимира Соловьева вели за ним слежку. Ведущий ничего об этом не знал, но предположил, что таков был личный заказ президента Украины Владимира Зеленского.

Соловьев поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.