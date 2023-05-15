Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины. Об этом он заявил в понедельник, 15 мая, на заседании Совета Безопасности организации.
«При попустительстве западных покровителей Киев не гнушается и откровенно террористическими методами», — сказал он.
В частности, Небензя напомнил об ответственности Украины за теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина и гибель его соратника Александра Шубина.
Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов прямо заявлял о готовности «убивать россиян по всему миру».
«Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке? Как могут молчать об этом генсекретарь и представители других международных организаций?» — добавил он.
Новость дополняется