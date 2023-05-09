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На Поклонной горе в Москве начали Всероссийскую акцию «Свеча Победы»

На Поклонной горе в Москве волонтеры запустили Всероссийскую акцию «Свеча Победы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Участники движения «Волонтеры Победы» запустили на Поклонной горе в Москве Всероссийскую акцию «Свеча Победы». Видео с места событий опубликовали 9 мая «Известия».

Акция собрала десятки молодых людей. Они зажгли сотни свечей, выложив ими слово «Победа!».

По завершении мероприятия волонтеры сфотографировались на память о вкладе в празднование годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Также утром 9 Мая корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последние приготовления боевых машин к главному параду Победы страны. Механизированная колонна военной техники через несколько часов отправится на Красную площадь в Москве.

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В некоторых регионах страны уже начинаются мероприятия в честь Дня Победы, где-то уже прошли. В Южно-Сахалинске парад начался в 10:00 по местному времени (02:00 мск). Зрители и участники парада собрались на главной площади города, чтобы отдать дань памяти героям армии СССР.

В Москве в торжествах примут участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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