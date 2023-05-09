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Принимающая участие в параде военная техника выехала к Красной площади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Колонна военной техники, задействованной в параде Победы, уже выдвинулась в сторону Красной площади в Москве. Об этом стало известно 9 Мая.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последние приготовления боевых машин в столице к празднованию Дня Победы.

Ожидается, что во главе колонны пойдет советский танк Т-34 периода Великой Отечественной войны. За ним проследует современная техника: многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр-М» и новейший «ВПК-Урал», которые отлично зарекомендовали себя на передовой спецоперации по защите Донбасса.

Далее запланирована демонстрация более тяжелых боевых машин — ракетного комплекса «Искандер-М», системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс».

В торжествах по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году не состоится прием с участием ветеранов Великой Отечественной войны в Кремле по случаю Дня Победы.

В остальном, по словам Пескова, парад Победы в 2023 году пройдет традиционно.

Еще 25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием станет парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

До этого, 22 марта, глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл численность праздничного шествия. По его словам, по центру столицы пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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