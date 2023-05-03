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В посольстве РФ заявили об отсутствии претензий у Польши по комплексу дипмиссии

Посольство РФ: у властей Польши нет претензий по служебному комплексу дипмиссии
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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У польских властей нет претензий в отношении служебного комплекса посольства России в Варшаве. Об этом 3 мая заявили ТАСС в российском диппредставительстве.

«В отношении служебного комплекса посольства претензий нет», — говорится в сообщении.

При этом в дипмиссии отметили, что власти Польши отказываются признавать собственностью РФ жилой комплекс посольства в Варшаве на улице Бетховена.

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Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве является выходом за рамки нормального. Она добавила, что Москва также много лет отстаивает мемориальный комплекс в Польше, который включает памятники, надгробия и места захоронения.

До этого, 2 мая, в МИД России временному поверенному Польши выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при российском посольстве в Варшаве.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

В свою очередь, посол РФ в Польше Сергей Андреев сказал, что, захватив школу, польское правительство нарушило Венскую конвенцию, и заверил, что учащимся обеспечат завершение учебного года, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Позже он сообщил, что учреждение возобновит свою работу в другом здании после майских праздников.

В МИД России подчеркнули, что захват школы в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы. Российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом.

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