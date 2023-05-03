Захарова назвала захват школы в Варшаве выходом за рамки нормальности

Захват школы при посольстве РФ в Варшаве является выходом за рамки нормального. Об этом в среду, 3 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Закрытие школы при посольстве в Польше — это единственное проявление официоза в Варшаве в качестве абсолютно вывалившегося за рамки нормального?» — задала вопрос Захарова в эфире радио «Спутник».

Она добавила, что Россия также много лет борется и отстаивает мемориальный комплекс в Польше, который включает памятники, надгробия и места захоронения.

29 апреля сотрудники мэрии Варшавы вместе с полицией ворвались в здание школы после отказа их впустить. МИД Польши ранее обратился в компетентные органы госуправления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ», — учебное заведение при посольстве РФ и здание, где жили дипломаты.

В свою очередь посол РФ в Польше Сергей Андреев сказал, что, захватив школу, польское правительство нарушило Венскую конвенцию, и заверил, что учащимся обеспечат завершение учебного года, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Позже он сообщил, что учреждение возобновит свою работу в другом здании после майских праздников.

2 мая МИД России выразил решительный протест в связи с захватом здания школы временному поверенному Польши. Министерство заявило, что рассматривает данное действие польских властей как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Варшаве.