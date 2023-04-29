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Посол РФ обвинил Польшу в нарушении Венской конвенции после захвата школы

Посол РФ Андреев обвинил Польшу в нарушении Венской конвенции из-за захвата школы при дипмиссии
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Фото: ТАСС/EPA/RADEK PIETRUSZKA
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Власти Польши, захватившие в сопровождении полиции школу при посольстве РФ в Варшаве, нарушили Венскую конвенцию. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил российский посол Сергей Андреев.

«Квалификация однозначная: это противоправное действие, нарушение Венской конвенции в дипломатических отношениях. Мы, естественно, заявим протест», — сказал он РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что на действия властей Польши последует реакция.

По его словам, школа не может работать в подобных условиях, поэтому для продолжения деятельности учебного заведения будет найдено другое место. Андреев заверил, что школьникам обеспечат нормальное завершение учебного года и сдачу экзаменов.

Советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш также сообщил, что польские власти выделили сотрудникам школы время до 19:00 мск, чтобы освободить здание. Он отметил, что сейчас представители властей ходят по помещениям, описывают имущество.

Ранее в этот день представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить.

МИД Польши ранее обратился в компетентные органы госуправления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Речь идет о школе при посольстве России в Варшаве, располагающейся на улице Келецкая, и здании на улице Собеского, в котором ранее жили российские дипломаты.

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После отказа специально приглашенные службы сломали калитку у ворот учебного заведения и ворвались в здание. Власти Варшавы заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоз имущества.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram-канале написал, что Россия запомнит день, когда полиция Польши ворвалась в школу при посольстве РФ.

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