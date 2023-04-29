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Власти Варшавы ворвались в здание школы при посольстве России

«РИА Новости»: в Варшаве полиция ворвалась в здание школы при посольстве РФ
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Фото: vk.com/Школа при посольстве РФ в Польше
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Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции в субботу, 29 апреля, прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить.

Как сообщил корреспондент «РИА Новости» с места событий, к зданию также прибыли представители российской дипмиссии, включая советника-посланника Андрея Ордаша.

МИД Польши ранее обратился в компетентные органы госуправления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Речь идет о школе при посольстве России в Варшаве, располагающейся на улице Келецкая, и здании на улице Собеского, в котором ранее жили российские дипломаты.

Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но ему было отказано. Ордаш заявил, что российская сторона считает незаконными решения об изъятии помещения. Он добавил, что за этим последуют ответные дипломатические шаги.

После отказа специально приглашенные службы сломали калитку у ворот учебного заведения и ворвались в здание. Власти Варшавы заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоз имущества.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram-канале написал, что Россия запомнит день, когда полиция Польши ворвалась в школу при посольстве РФ.

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Ранее, 26 апреля, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев уведомил об изъятии денег со счетов посольства и торгового представительства России польской прокуратурой. После этого банк Santander заявил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета. Андреев отметил, что речь идет о «значительных средствах», которые лежали на счетах как в долларах США, так и в польских злотых.

Счета посольства России были заморожены Польшей якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Андреев назвал решение об изъятии денег со счетов посольства России произволом и нарушением Венской конвенции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь предупредил, что после таких действий Варшаве стоит готовиться к ответной реакции Москвы.

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