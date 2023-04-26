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Посол РФ в Польше сообщил об изъятии денег со счетов посольства

Посол РФ в Польше Андреев: польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства РФ
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом 26 апреля сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — цитирует дипломата «РИА Новости».

После этого банк Santander сообщил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета.

Андреев уточнил, что речь идет о «значительных средствах», которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. По его словам, произошло «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Ранее счета российского посольства были заморожены Варшавой, якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

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24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Он подчеркнул, что страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

О плохом отношении к России заявили 87% респондентов.

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