Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая, заявил 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве.

«Польша сейчас просто охвачена приступом русофобии, они нас ненавидят, просто ненавидят, как сумасшедшие», — подчеркнул он.

По словам Пескова, страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией.

«Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто, они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что рано или поздно русофобия пройдет, как «любое острое заболевание», но в настоящее время ситуация сложилась именно такая.

Накануне военный эксперт Игорь Никулин заявил «Известиям», что России стоит очень серьезно ответить на отказ США в выдаче виз российским журналистам, например принять закон о русофобии. По его словам, в 282-ю статью Уголовного кодекса надо добавить только одно: «разжигание ненависти к русскому народу».

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

О негативном отношении к России там высказались 87% респондентов.