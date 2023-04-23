Военный эксперт назвал ответ РФ на отказ США в визах российским журналистам

России стоит очень серьезно ответить на отказ США в выдаче виз российским журналистам, например, принять закон о русофобии. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявил «Известиям» военный эксперт Игорь Никулин.

«Я думаю, что надо принять закон о русофобии. У нас есть 282 статья, там надо добавить в нее только одно слово — «разжигание ненависти к русскому народу». И после этого русофобия уже из психического расстройства превратится в уголовно-наказуемое деяние», — прокомментировал ситуацию Никулин.

Также военный эксперт подчеркнул, что если Россия серьезно отреагирует на провокацию, то сможет внести такой раздор в страны коллективного Запада, какого они «не имели за последние лет 50».

«Все призывы к Международному праву они рассматривают как признак слабости, это для них глас вопиющего в пустыне», — подытожил он.

Ранее, 23 апреля, американская сторона отказалась выдавать визы журналистам из РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что американское посольство в РФ работает над решением этой ситуации. По словам Захаровой, «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо».

Позже МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона «не забудет, не простит» отказ США в выдаче виз журналистам из РФ. По словам министра, отказывая представителям российских СМИ во въезде, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова. При этом он указал на то, что данное недружественное действие со стороны Вашингтона не останется без внимания Москвы.

В заявлении постоянного представительства РФ при ООН, опубликованном в тот же день, сказано, что все формальности и сроки при подаче документов на визы для журналистов из России, включая наличие ооновской аккредитации, были соблюдены. США нарушили обязательства, не выдав им визы.