Реклама
Прямой эфир
Мир
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Мир
Факельное шествие проходит в Ереване перед Днем памяти жертв геноцида
Мир
Макрон допустил приход Ле Пен к власти в 2027 году
Туризм
На Кипре начали сбор подписей с требованием возобновить рейсы в Россию
Мир
Американский сенатор Рэнд призвал прекратить «безудержно» помогать Украине
Мир
Посольство РФ сообщило о привлечении саудовских судов к поиску яхты с россиянами
Армия
Bild сообщила об уходе ВСУ с последних позиций в центре Артемовска
Общество
В Госдуме сообщили о смерти депутата Узденова
Общество
В вузах могут увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям
Политика
Медведев предупредил об ответе РФ в случае запрета G7 на поставку товаров в РФ
Общество
Двух подростков задержали в Самарской области за осквернение 50 надгробий на кладбище
Мир
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Мир
Москва применит ограничительные меры в отношении журналистов из США

Военный эксперт назвал ответ РФ на отказ США в визах российским журналистам

Военный эксперт Никулин: РФ стоит серьезно ответить на отказ в визах США российским журналистам
0
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России стоит очень серьезно ответить на отказ США в выдаче виз российским журналистам, например, принять закон о русофобии. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявил «Известиям» военный эксперт Игорь Никулин.

«Я думаю, что надо принять закон о русофобии. У нас есть 282 статья, там надо добавить в нее только одно слово — «разжигание ненависти к русскому народу». И после этого русофобия уже из психического расстройства превратится в уголовно-наказуемое деяние», — прокомментировал ситуацию Никулин.

Также военный эксперт подчеркнул, что если Россия серьезно отреагирует на провокацию, то сможет внести такой раздор в страны коллективного Запада, какого они «не имели за последние лет 50».

«Все призывы к Международному праву они рассматривают как признак слабости, это для них глас вопиющего в пустыне», — подытожил он.

По своему хотению: могут ли исключить Россию из Совбеза ООН
Устав ООН этого не разрешает, но европейцы не сдаются и продолжают искать варианты

Ранее, 23 апреля, американская сторона отказалась выдавать визы журналистам из РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что американское посольство в РФ работает над решением этой ситуации. По словам Захаровой, «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо».

Позже МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона «не забудет, не простит» отказ США в выдаче виз журналистам из РФ. По словам министра, отказывая представителям российских СМИ во въезде, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова. При этом он указал на то, что данное недружественное действие со стороны Вашингтона не останется без внимания Москвы.

В заявлении постоянного представительства РФ при ООН, опубликованном в тот же день, сказано, что все формальности и сроки при подаче документов на визы для журналистов из России, включая наличие ооновской аккредитации, были соблюдены. США нарушили обязательства, не выдав им визы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023