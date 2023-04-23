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Миссия РФ в ООН назвала невыдачу виз журналистам пренебрежением международным правом

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Все формальности и сроки при подаче документов на визы для журналистов из России, включая наличие ооновской аккредитации, были соблюдены, США нарушили обязательства, не выдав им визы. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства РФ при ООН, опубликованном в воскресенье, 23 апреля.

«В очередной раз нарушив свои обязательства, вытекающие из Соглашения о центральных органах ООН, США не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия считает невыдачу виз пренебрежением со стороны Вашингтона международным правом.

«Рассматриваем данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом. Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации», — отметили в представительстве.

Там выразили надежду на то, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят необходимое внимание к этой ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя.

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Ранее в этот же день Лавров заявил, что российская сторона «не забудет, не простит» отказ США в выдаче виз журналистам из РФ. По словам министра, отказывая представителям российских СМИ во въезде, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова. При этом он указал на то, что данное недружественное действие со стороны Вашингтона не останется без внимания Москвы.

О том, что американская сторона отказалась выдавать визы журналистам из РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в этот же день. Она добавила, что американское посольство в РФ работает над решением этой ситуации. По словам Захаровой, «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо».

Заседание Совета Безопасности ООН состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

14 апреля МИД РФ сообщил, что тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу российской делегации на заседании Совбеза ООН, сохраняется.

Провокации против дипломатов и журналистов из России, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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