Лавров прокомментировал невыдачу виз журналистам из РФ фразой «не забудем, не простим»

Министр иностранных дел Сергей Лавров в воскресенье, 23 апреля, заявил, что российская сторона «не забудет, не простит» отказ США в выдаче виз журналистам из РФ, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.

По словам министра, отказывая представителям российских СМИ во въезде, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова.

«Страна, которая называет себя самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, сделала глупость и показала, чего стоят ее клятвенные заверения о защите свободы слова», — сказал глава российского МИДа журналистам перед вылетом в Нью-Йорк.

При этом он указал на то, что данное недружественное действие со стороны Вашингтона не останется без внимания Москвы.

«Самое главное, будьте уверены — не забудем, не простим», — отметил Лавров.

О том, что американская сторона отказалась выдавать визы журналистам из РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в этот же день. Она добавила, что американское посольство в РФ работает над решением этой ситуации. По словам Захаровой, «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо».

Заседание Совета Безопасности ООН состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Ранее, 14 апреля, МИД РФ сообщил, что США начали выдавать визы членам делегации РФ во главе с Лавровым для участия в заседании Совета Безопасности ООН. В ведомстве тогда отметили, что «сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации».

В этот день посол РФ в США Анатолий Антонов также призвал Вашингтон выдать необходимые разрешения журналистам.

Провокации против дипломатов и журналистов из России, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.