В Госдуме оценили данные о самом высоком уровне русофобии в Польше

Русофобские настроения в Польше наблюдаются последние 30 лет, причем с каждым годом проявлений всё больше. Об этом в среду, 1 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя результаты опроса, согласно которым Польшу признали самой русофобской страной.

«Я абсолютно согласен, это так (Польша является самой русофобской страной. — Ред.). Польша пытается подхватить знамя русофобии и зарабатывать на этом политические дивиденды. К сожалению, мы наблюдаем это уже последние лет 30, и с каждым годом [проявлений русофобии] всё больше и больше», — рассказал он.

Накануне издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

Так, о негативном отношении к России там высказались 87% респондентов, в то время как на Украине так относятся к РФ 80%. Среди стран Западной Европы наиболее сильная русофобия выявлена среди португальцев (79% опрошенных рассказали о негативном отношении к России) и шведов (77%). В Германии о своих антироссийских настроениях сообщили 62%, как и в США.

1 июня посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал о том, что в истории российско-польских отношений еще никогда не было отмечено такого низкого уровня, в котором они пребывают в настоящее время.

Глава дипмиссии отметил, что в сфере экономики польские компании, работавшие на российском рынке, активно стимулируют к тому, чтобы его покинуть. А многие российские компании в Польше внесены властями в санкционный список.

25 мая премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы Польши поддержать конфискацию российской собственности в стране. До этого также сообщалось, что власти Евросоюза изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

13 мая глава польского правительства заявил, что «русский мир» — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению «русского мира» как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, в Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Моравецкого возмутительным. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала его заявление преступным. Она подчеркнула, что своим призывом премьер-министр предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».

В конце марта Моравецкий заявил о том, что русофобия в стране стала мейнстримом, добавив, что Польша намерена установить в этом направлении «стандарты определенного рода».