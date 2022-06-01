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В Госдуме оценили данные о самом высоком уровне русофобии в Польше

Депутат Чепа: русофобия в Польше наблюдается последние 30 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Русофобские настроения в Польше наблюдаются последние 30 лет, причем с каждым годом проявлений всё больше. Об этом в среду, 1 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя результаты опроса, согласно которым Польшу признали самой русофобской страной.

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«Я абсолютно согласен, это так (Польша является самой русофобской страной. — Ред.). Польша пытается подхватить знамя русофобии и зарабатывать на этом политические дивиденды. К сожалению, мы наблюдаем это уже последние лет 30, и с каждым годом [проявлений русофобии] всё больше и больше», — рассказал он.

Накануне издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

Так, о негативном отношении к России там высказались 87% респондентов, в то время как на Украине так относятся к РФ 80%. Среди стран Западной Европы наиболее сильная русофобия выявлена среди португальцев (79% опрошенных рассказали о негативном отношении к России) и шведов (77%). В Германии о своих антироссийских настроениях сообщили 62%, как и в США.

1 июня посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал о том, что в истории российско-польских отношений еще никогда не было отмечено такого низкого уровня, в котором они пребывают в настоящее время.

Глава дипмиссии отметил, что в сфере экономики польские компании, работавшие на российском рынке, активно стимулируют к тому, чтобы его покинуть. А многие российские компании в Польше внесены властями в санкционный список.

25 мая премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы Польши поддержать конфискацию российской собственности в стране. До этого также сообщалось, что власти Евросоюза изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

13 мая глава польского правительства заявил, что «русский мир» — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению «русского мира» как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, в Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Моравецкого возмутительным. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала его заявление преступным. Она подчеркнула, что своим призывом премьер-министр предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».

В конце марта Моравецкий заявил о том, что русофобия в стране стала мейнстримом, добавив, что Польша намерена установить в этом направлении «стандарты определенного рода».

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