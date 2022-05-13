Прямой эфир
Мир
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине
Экономика
Эксперты заявили о необходимости программы подготовки «цифровых кадров» для экономики
Мир
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Экономика
На Сахалине и Курилах заработает 10 ветроэлектростанций
Мир
В Приморье заявили об отказе КНР открывать сухопутную границу с Россией
Мир
Польша заблокировала счета посольства России до 2 сентября
Общество
Фестиваль пирогов пройдет в Подмосковье 15 мая
Происшествия
В торгово-развлекательном центре в Сочи предотвратили теракт
Мир
Песков назвал возмутительным заявление премьера Польши о «русском мире»
Мир
Граждане Украины задержаны в Ницце за незаконное вторжение на виллу россиянина
Политика
Москва рассмотрит просьбу Пхеньяна о вакцине от COVID-19 в случае обращения

Песков назвал возмутительным заявление премьера Польши о «русском мире»

Песков назвал возмутительными слова премьера Польши о необходимости уничтожить идеологию «русского мира»
0
Фото: ТАСС/Сергей Гунеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости полностью уничтожить идеологию русского мира возмутительно. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это квинтэссенция ненависти к русским, которая как метастаза поразила польское руководство и во многом польское общество. Это возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое», — сказал он журналистам.

Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной
Что означают слова Анджея Дуды об «общем счастье» двух государств

Моравецкий высказал свое мнение о необходимости уничтожения идеологии русского мира в статье для The Telegraph, опубликованной 10 мая. Он считает, что это якобы «чудовищная идеология». Польский премьер назвал «русский мир» раковой опухолью.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша идет в авангарде русофобии. Ранее, 9 мая, в Варшаве на российского посла Сергея Андреева было совершено нападение.

18 апреля председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин сообщил о запуске гуманитарного проекта по оказанию правовой поддержки россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом. Он уточнил, что пострадавшим будут оказываться бесплатные юридические консультации.

Комментируя создание проекта, Песков подчеркнул, что «наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022