Песков назвал возмутительным заявление премьера Польши о «русском мире»

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости полностью уничтожить идеологию русского мира возмутительно. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это квинтэссенция ненависти к русским, которая как метастаза поразила польское руководство и во многом польское общество. Это возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое», — сказал он журналистам.

Моравецкий высказал свое мнение о необходимости уничтожения идеологии русского мира в статье для The Telegraph, опубликованной 10 мая. Он считает, что это якобы «чудовищная идеология». Польский премьер назвал «русский мир» раковой опухолью.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша идет в авангарде русофобии. Ранее, 9 мая, в Варшаве на российского посла Сергея Андреева было совершено нападение.

18 апреля председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин сообщил о запуске гуманитарного проекта по оказанию правовой поддержки россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом. Он уточнил, что пострадавшим будут оказываться бесплатные юридические консультации.

Комментируя создание проекта, Песков подчеркнул, что «наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира».