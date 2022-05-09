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На посла России в Польше напали во время возложения цветов
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На посла России в Польше напали во время возложения цветов

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Фото: соцсети
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На посла РФ в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в понедельник, 9 мая. Дипломата облили красной краской. В интернете появилось видео нападения.

На улице Жвирки и Вигуры в Варшаве Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили дипломатам путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Отмечается, что потерпевшие смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.

Российская дипмиссия в День Победы в Великой Отечественной войне планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. Тем временем в российском посольстве уведомили, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».

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