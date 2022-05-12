В МИДе заявили о растоптанной морали Польши после инцидента с российским послом

Польша идет в авангарде русофобии, если пошла на нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Об этом 12 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи «Соловьев. LIVE».

«Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», — пояснила она, отметив, что на дипломатическом уровне этот вопрос был обозначен, однако «граждане ответили по-своему».

Так, днем ранее российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в День Победы. Отмечается, что решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на требования Москвы. В этот же день сообщалось, что неизвестные люди облили красной краской табличку посольства Польши в Москве.

9 мая посла, его супругу и группу дипломатов поджидали в Варшаве возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Сам посол отмечал, что не пострадал. Он также заявил, что местные польские власти дискредитировали себя реакцией на нападение в День Победы. Помимо этого, он предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами.

После этого инцидента Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

Однако на следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в Варшаве хотели закрыть тему нападения на посла России Сергея Андреева, ограничившись выражением сожаления.