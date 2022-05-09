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Посол России в Польше прокомментировал нападение

Посол РФ в Польше сообщил, что он и российские дипломаты серьезно не пострадали в результате нападения
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Фото: соцсети
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Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что он и российские дипломаты серьезно не пострадали в результате нападения в понедельник, 9 мая.

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«Нужно еще разобраться. Возможно, какая-то царапина, но ничего серьезного ни у меня, ни у команды», — рассказал журналистам Андреев о своем состоянии.

Ранее в этот день на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве Андреева, его супругу и группу дипломатов уже заранее поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Сообщается, что через несколько минут к потерпевшим прибыли полицейские и только в окружении правозащитников они смогли добраться до машины и покинуть кладбище.

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