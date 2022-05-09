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Захарова прокомментировала нападение на посла России в Варшаве

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Жителям европейских стран должно быть страшно от собственного отражения в зеркале, так как их выбор курса на реинкарнацию фашизма уже очевиден, прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нападение на посла РФ в Варшаве.

«Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — написала дипломат.

Она также подчеркнула, что русский народ невозможно запугать обнаженным кровавым лицом поклонников неонацизма.

Ранее в этот же день на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в понедельник, 9 мая. Дипломата облили красной краской. В интернете появилось видео нападения.

На улице Жвирки и Вигуры в Варшаве Андреева, его супругу и группу дипломатов уже заранее поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Отмечается, что потерпевшие смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.

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