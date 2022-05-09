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МИД выразил Польше протест по факту нападения на посла РФ в Варшаве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва выразила решительный протест польским властям после нападения на посла РФ в Польше Сергея Андреева. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 9 мая.

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9 мая на посла РФ в Польше напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», — говорится в заявлении.

Инцидент прокомментировала ранее в понедельник и лично официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что жителям европейских стран должно быть страшно от собственного отражения в зеркале, так как «их выбор курса на реинкарнацию фашизма уже очевиден». Она также добавила, что русский народ невозможно запугать обнаженным кровавым лицом поклонников неонацизма.

Российская дипмиссия в День Победы в Великой Отечественной войне планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. Тем временем в российском посольстве уведомили, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».

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