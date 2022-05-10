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В Польше сочли достаточным выражение сожаления из-за инцидента с послом России

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Фото: REUTERS/Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl
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В Варшаве захотели закрыть тему нападения на посла России Сергея Андреева 9 мая, ограничившись выражением сожаления. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского телевидения 10 мая.

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«Было заявление МИДа, в котором мы выразили сожаление из-за этого инцидента, в дипломатических отношениях между странами это должно закрыть проблему. Выражение сожаления и несогласия — элемент, которого обычно ожидают от страны», — сказал Вавжик.

Накануне, в День Победы, на посла РФ в Польше напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

После этого Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

Российская дипмиссия в Польше в День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза. Соответствующее письмо с запросом было направлено в мэрию Варшавы. Однако МИД Польши уведомил российское посольство нотой, что не рекомендует дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».

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