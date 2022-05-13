В Госдуме назвали преступными заявления Моравецкого об уничтожении «русского мира»

Высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости уничтожить идеологию «русского мира» являются преступными. Об этом 13 мая заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление», — приводит ее слова пресс-служба фракции «Единая Россия».

Она подчеркнула, что своим призывом премьер-министр предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры». Яровая подчеркнула, что ненависть к любым народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм.

Моравецкий высказал свое мнение о необходимости уничтожения идеологии «русского мира» в статье для The Telegraph, опубликованной 10 мая. Он считает, что это якобы «чудовищная идеология». Польский премьер назвал «русский мир» раковой опухолью.

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