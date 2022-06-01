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Посол РФ отметил самый низкий уровень отношений России и Польши за всю историю

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В истории российско-польских отношений еще никогда не было отмечено такого низкого уровня, в котором они пребывают сейчас. Об этом заявил 1 июня посол РФ в Польше Сергей Андреев.

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«Они в самом плохом состоянии за всю историю наших отношений. Сейчас практически нет никаких контактов. Нет никакого диалога. Политических контактов на уровне министров нет с 2014 года. А сейчас нет совсем никаких контактов за исключением технических вопросов», — указал он на пресс-конференции.

Андреев отметил, что в сфере экономики польские компании, работавшие на российском рынке, активно стимулируют к тому, чтобы его покинуть. А многие российские компании в Польше внесены властями в санкционный список.

«Наши отношения во всех сферах, в том числе и в культуре, стремятся к нулю», — заметил посол.

На вопрос о том, чувствует ли он себя в Польше в безопасности, дипломат ответил утвердительно. По его словам, за многие годы своего пребывания в Варшаве, за исключением ситуации 9 мая, посол никогда ранее не имел дело с проявлением враждебности со стороны поляков, с которыми встречался. К тому же после инцидента на День Победы в посольство РФ ежедневно поступали звонки с выражением сожалений и извинениями.

«Поэтому, на мой взгляд, реакция поляков в большинстве была адекватной», — рассказал он.

19 мая сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше Андреева 9 мая, когда гражданка Украины Ирина Земляна и другие неустановленные лица в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве совершили нападение на дипломата, плеснув ему на лицо и одежду жидкость красного цвета.

После этого инцидента Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

25 мая премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы Польши поддержать конфискацию российской собственности в стране. 18 марта также сообщалось, что власти Евросоюза изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

30 марта Моравецкий заявил, что русофобия в Польше сейчас является мейнстримом и Польша намерена установить в этом направлении «стандарты определенного рода».

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