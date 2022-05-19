СКР возбудил дело по факту нападения на российского посла в Польше

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«9 мая 2022 года гражданка Украины Ирина Земляна и иные неустановленные лица <…> в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве совершили нападение на посла Российской Федерации в Республике Польша С.В. Андреева, плеснув ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, сорвав очки и георгиевскую ленточку», — говорится в сообщении.

Ведомство квалифицировало эти действия, как нападение на пользующихся международной защитой лиц и их служебный транспорт, совершенное в целях осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

В День Победы, 9 Мая, на посла РФ в Польше напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

После этого Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

Позже заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в Варшаве захотели закрыть тему нападения на посла России Сергея Андреева, ограничившись выражением сожаления.

Российская дипмиссия в Польше в День Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза. Соответствующее письмо с запросом было направлено в мэрию Варшавы. Однако МИД Польши уведомил российское посольство нотой, что не рекомендует дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».